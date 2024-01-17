صرح مكتب الرئاسة الأوكرانية لوكالة "رويترز" بأن الشركات الغربية زودت روسيا بمكونات إلكترونية بقيمة 2.9 مليار دولار على الرغم من سريان العقوبات.

وأظهرت دراسة أجراها فريق العمل المكون من مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، أن واردات روسيا من المكونات العسكرية بلغت 90٪ من واردات روسيا قبل العملية العسكرية.

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وذكرت مدرسة كييف للاقتصاد أنه تم العثور على مكونات من أكثر من 250 شركة غربية في الأسلحة الروسية التي تم تدميرها أو التي تم الاستيلاء عليها، وبشكل خاص في صواريخ "كينجال" الفرط صوتية حيث تم العثور على 2800 مكون أجنبي.

وفرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير ضد كيانات قانونية روسية وأجنبية بهدف وقف التوريد المزعوم للإلكترونيات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها إلى روسيا.

المصدر: غازيتا. رو