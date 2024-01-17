ما هو تصنيف روسيا ضمن أقوى الجيوش في العالم؟

شغلت روسيا المركز الثاني في تصنيف أقوى الجيوش في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك وفقا لمعطيات التصنيف السنوي العالمي Global Firepower Index 2024.

وجاء في التصنيف: "بالنسبة لعام 2024 تحتل روسيا المرتبة الثانية من بين 145 دولة تم النظر فيها خلال التصنيف السنوي".

إقرأ المزيد

ولوضع التصنيف، يتم استخدام مؤشر PwrIndx، الذي يقيم عدد القطعات العسكرية والوضع المالي والقدرات اللوجستية والجغرافيا لكل دولة.

واحتل الجيش الأمريكي المركز الأول، حيث حصل على مؤشر القوة القتالية 0.0699. وتأتي روسيا في المركز الثاني بتصنيف 0.0702. وفي المركز الثالث جاءت الصين بتقييم 0.0706. وكان من بين الخمسة الأوائل، جيوش الهند وكوريا الجنوبية.

في نهاية شهر أكتوبرالماضي، صنفت مجلة U.S. News & World Report الأمريكية، الجيش الروسي كأقوى جيش في العالم. واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني في تصنيف القوة العسكرية، وجاءت الصين في المركز الثالث. وشغلت إسرائيل المركز الرابع في القائمة. وفي المركز الخامس كوريا الجنوبية. واحتلت أوكرانيا المركز السادس. وشملت المراكز العشرة الأولى أيضا إيران وبريطانيا وألمانيا وتركيا.

بدوره، أشار جون ميرشايمر الأستاذ في جامعة شيكاغو، إلى أن الجيش الروسي أصبح أكثر قوة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي