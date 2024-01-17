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إيران: مقتل إرهابي وجرح اثنين آخرين في اشتباكات مسلحة في محافظتي سيستان وبلوشستان

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إيران: مقتل إرهابي وجرح اثنين آخرين في اشتباكات مسلحة في محافظتي سيستان وبلوشستان
AP
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أفاد مراسل RT بأن مسلحا قتل وجرح اثنان آخران في اشتباكات مسلحة مع حرس الحدود الإيراني في محافظتي سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وحسب وكالة "تسنيم" فإن "قوات مقر القدس في حرس الثورة في سيستان وبلوشستان أحبطت خلية إرهابية تابعة "لجيش العدل" جنوب شرق إيران، مبينة أن القوات الإيرانية قامت بعملية أدت إلى مقتل إرهابي والجهات المعنية تقوم بملاحقة بقية عناصر الخلية".

المصدر: RT

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