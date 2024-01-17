زاخاروفا تكشف متى ستوقع روسيا على "الاتفاقية الكبرى" مع إيران

صرحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الإعداد لإبرام اتفاقية جديدة بين روسيا وإيران يمر بمرحلته النهائية، ومن المقرر التوقيع عليها خلال قمة لرئيسي البلدين.

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء: "أستطيع أن أقول إن مسودة الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران تعتبر في المرحلة النهائية من التنسيق".

وأوضحت أن الوثيقة تتناول كامل العلاقات الروسية الإيرانية متعددة الأوجه وسترسخ على المستوى الرسمي الطبيعة الشاملة والاستراتيجية للشراكة بين موسكو وطهران.

وأشارت زاخاروقا إلى أنه "قد مر أكثر من 20 عاما على إبرام الاتفاقية سارية المفعول، التي تم توقيعها عام 2001، ومن بين أمور أخرى، تغيرت الظروف الدولية والسياق الدولي والعلاقات بين بلدينا تشهد بالطبع نهوضا غير مسبوق".

وتابعت: "أما بالنسبة للتوقيت، فأقول مرة أخرى إن الاستعدادات في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية خلال إحدى الاتصالات الوشيكة بين رئيسي روسيا وإيران".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلال اتصال هاتفي الاثنين، "التقدم المحرز في إعداد اتفاقية جديدة بين البلدين"، إضافة إلى ملفات أخرى من الأجندة الثنائية والدولية.

المصدر: "نوفوستي"