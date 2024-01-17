زاخاروفا تعلق على نبأ تعرض ناقلة تحمل النفط الروسي لهجوم في خليج عدن

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لم تستلم معلومات رسمية بشأن الهجوم على ناقلة يفترض أنها تحمل شحنة نفط من روسيا في خليج عدن.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "لم تتلق وزارة الخارجية الروسية أي معلومات رسمية حول هذا الأمر".

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وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن روسيا تدافع عن سلامة الطرق البحرية الدولية ونقل الركاب والبضائع، بما في ذلك في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تفاقم الوضع في البحر الأحمر، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي: حذرت حركة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة شمالي اليمن من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، غارات جوية على أهداف في أربع محافظات يمنية.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربات بأنها رد على تهديد لحرية الملاحة، ووعد بمواصلة التحرك دون تردد.

المصدر: نوفوستي