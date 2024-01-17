كوليبا يعبر عن قلقه مما قد يحدث بعد الانتخابات الأمريكية

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إنه يشعر بالقلق بسبب أحداث يحتمل حدوثها بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه من المهم أن تركز واشنطن على مشاكل العالم، بما في ذلك أوكرانيا.

وأضاف كوليبا خلال مناقشات في دافوس: "في الواقع يثير قلقي أكثر اليوم الأول بعد الانتخابات وما بعده لأنه من المهم حقا أن تبقى المنظومة السياسية الأمريكية تركز اهتمامها على المشاكل الخارجية وليس الغرق في النزاعات الداخلية، مما يؤدي إلى إهدار الموارد السياسية على المناقشات والقضايا السياسية. أمريكا مهمة بالنسبة للاستقرار العالمي، ويجب عليها أن تظل مركزة على المشاكل العالمية، وأوكرانيا واحدة منها".

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وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه بغض النظر عن الاختيار الذي سيتم في الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا سوف تعمل "مع هذا الواقع".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.

المصدر: نوفوستي