وزير الفضاء البريطاني يخلط بين المريخ والشمس وبين المشترى وزحل

خلط وزير الفضاء البريطاني من حزب المحافظين أندرو غريفيث، الذي يشغل منصبه منذ نوفمبر الماضي، بين الشمس والمريخ، والمشترى وزحل خلال زيارة إلى متحف لندن للعلوم.

جاء ذلك وفق ما نقلته "إندبندنت"، حيث لم يخف الوزير، بحسب ما نقلته الصحيفة، أنه لا يزال يتعلم كيفية العمل في منصبه الجديد، وأشار إلى أنه "ليس موسوعة".

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وفي مقابلة مع The House وصف الوزير فكرة استكشاف الفضاء بأنها مثيرة، لكنه أكد أنه لن يدفع مقابل الذهاب إلى هناك كسائح فضائي، وتابع: "إن ذلك لأشخاص آخرين".

وقال الوزير كذلك إن المملكة المتحدة "قوة فضائية عظمى"، فيما يعد بحثها وابتكارها ضروريا لتنفيذ مشاريع استعمار المريخ. وفي تعليقه على جذب رأس المال الخاص إلى الصناعة، أشار إلى أن هذا يتطلب حلا كلاسيكيا يتمثل في "رفع الوعي".

وقال غريفيث: "أعتقد أن وجود أشياء مثل استراتيجية الفضاء، والتي لم تكن لدى المملكة المتحدة حتى وقت قريب، يمنح الناس خارطة طريق طويلة المدى لفهم ما نقوم به كحكومة".

المصدر: إندبندنت