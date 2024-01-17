رئيس كوبا يؤكد عزمه على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، إنه خلال لقائه مع وزير اللجنة الاقتصادية الأوراسية سيرغي غلازييف، أكد له رغبة هافانا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكتب الرئيس الكوبي في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد عقدت اجتماعا جيدا جدا في قصر الثورة مع وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، سيرغي غلازييف، وأكدت له أولوية مواصلة تعزيز العلاقات مع هذه الكتلة المهمة من البلدان بالنسبة لكوبا".

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وفي وقت سابق، حددت حكومة كوبا واللجنة الاقتصادية الأورراسية، عقب اجتماع مشترك في هافانا، تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والمستحضرات الصيدلانية الحيوية كمجالات ذات أولوية للتعاون في الفترة حتى عام 2030.

ويواصل وفد اللجنة المذكورة، العمل في كوبا، حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في الدولة ومع مدراء الشركات الصناعية والإنتاجية.

المصدر: نوفوستي