"بلومبيرغ": الإمدادات البحرية الروسية من النفط لم تتأثر بهجمات الحوثيين

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الإمدادات البحرية من النفط الروسي لم تتأثر بالهجمات المتزايدة في البحر الأحمر التي يشنها الحوثيون.

وقالت الوكالة: "الإمدادات البحرية الروسية من النفط الخام لم تتأثر بالهجمات على السفن في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت أن جميع النفط الروسي المتجه إلى المشترين الآسيويين لا يزال يمر عبر البحر الأحمر، على الرغم من الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الناقلات التي تحمل النفط الروسي من غير المرجح أن تصبح هدفا للهجمات على السفن.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد هددت بمنع عبور سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وذلك نصرة لقطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت جماعة "أنصار الله" العديد من السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما أثار الذعر لدى العديد من شركات الشحن ودفعتها لإعادة توجيه سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس.

وأجبرت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع شركة النفط الكبرى "بريتيش بتروليوم" وعددا كبير من شركات الشحن بما في ذلك "ميرسك" على تحويل مسار الشحنات التي تتم عادة عبر قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح ما تسبب في زيادة فترة الرحلة وتكبد تكاليف إضافية.

المصدر: نوفوستي