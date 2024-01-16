محكمة أوروبية تحكم ضد اليونان في قضية مقتل سوري أثناء ملاحقته بالبحر عام 2014

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في قضية إطلاق نار على رجل سوري أثناء مطاردة خفر السواحل لقارب المهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية قبل حوالي عقد من الزمن.

وفي حكم أعلن يوم الثلاثاء، أمرت محكمة في ستراسبورغ بفرنسا، اليونان بدفع 87 ألف دولار كتعويض لزوجة وطفلي بلال تللو الذي توفي في ديسمبر 2015، بعد أكثر من عام من إصابته بطلق ناري في رأسه في مطاردة خفر السواحل اليوناني للقارب الذي كان يستقله.

وقالت المحكمة إن اليونان فشلت في توفير إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بالاستخدام المميت المحتمل للأسلحة النارية أثناء عمليات خفر السواحل، وانتهكت الحق في الحياة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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المصدر: "أ ب"