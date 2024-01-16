 
مباشر

صربيا: قتيل وجرحى بانفجار في مصنع للإطارات والعبوات الناسفة

أخبار العالم

صربيا: قتيل وجرحى بانفجار في مصنع للإطارات والعبوات الناسفة
rtv.rs
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsj9

أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مصنع صربي ينتج الإطارات ومعدات الحماية والمتفجرات الصناعية.

ووقع الحادث في التاسعة صباحا في وحدة إنتاج الوقود بمصنع شركة "ترايال" في مدينة كروسيفاتش وسط البلاد، حسب بيان للشرطة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي أدى أيضا إلى نشوب حريق في المجمع.

وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى كروسيفاتش.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا