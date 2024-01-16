صربيا: قتيل وجرحى بانفجار في مصنع للإطارات والعبوات الناسفة

أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مصنع صربي ينتج الإطارات ومعدات الحماية والمتفجرات الصناعية.

ووقع الحادث في التاسعة صباحا في وحدة إنتاج الوقود بمصنع شركة "ترايال" في مدينة كروسيفاتش وسط البلاد، حسب بيان للشرطة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي أدى أيضا إلى نشوب حريق في المجمع.

وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى كروسيفاتش.

المصدر: "أسوشيتد برس"