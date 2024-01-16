انفجار قنبلة في جنوب شرق إيران

أفادت السلطات في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، بانفجار قنبلة صوتية في مدينة إيرانشهر صباح اليوم الثلاثاء دون أن تخلف أضرارا أو إصابات.

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة إيرانشهر مهرداد جهانديده: "في تمام الساعة 8:10 صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية يدوية الصنع في الكيلومير الـ5 من طريق سرباز إيرانشهر قرب قرية شهر دراز، ولحسن الحظ لم يتسبب ذلك في خسائر مادية أو بشرية".

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ملابسات الحادث وهوية المتورط أو المتورطين فيه.

وغالبا ما تظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة في جنوب شرق إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في عناوين الأخبار الإيرانية بسبب مقتل عناصر من حرس الحدود الذين يكافحون تهريب المخدرات والإرهاب، وتزيد تعقيدات الوضع الاقتصادي والبيئي والديني من حدة التوترات في المنطقة.

المصدر: "إرنا"