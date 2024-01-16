بكين تستدعي سفير الفلبين بعد تهنئة رئيس البلاد لرئيس إدارة تايوان المنتخب

أعلنت الصين الثلاثاء أنها استدعت سفير الفليبين بسبب تصريحات صادرة عن الرئيس فرديناند ماركوس أكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ تي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني مستاء كثيرا ويعارض ذلك بشدة".

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وأضافت: "هذا الصباح، استدعى نائب الوزير نونغ رونغ سفير الفليبين لدى الصين... لحث الجانب الفلبيني على تقديم تفسير مسؤول للجانب الصيني".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت خارجية الفلبين تعليقا على التهنئة التي وجهها الرئيس ماركوس إلى رئيس إدارة تايوان المنتخب، إن الفلبين تلتزم بمبدأ "الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.

وأوضحت وزارة الخارجية أن تهنئة الرئيس الفلبيني إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية التايوانية، كانت وسيلة للتعبير عن الامتنان لسلطات الجزيرة على توظيف العمال الفلبينيين.

هذا وقد شهدت تايوان في 14 يناير الجاري، انتخابات رئيس الإدارة المحلية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان). وفاز فيها نائب رئيس الإدارة الحالي ممثل الحزب التقدمي الديمقراطي لاي تشينغ تي(بنسبة 40.05٪ من الأصوات). والمعروف بتأييده لاستقلال الجزيرة.

المصدر: أ ف ب + وكالات