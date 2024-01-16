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الصين: سنواصل دعم الجهود لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا

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الصين: سنواصل دعم الجهود لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا
Globallookpress
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن بلادها مستعدة لمواصلة لعب دور بناء لتحقيق حل سياسي للأزمة في أوكرانيا وهي على تواصل مع جميع الأطراف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع مجلة أوكلاد سيل البولندية، إن كييف ترغب في علاقات أكثر ديناميكية مع بكين وتعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا في تسوية النزاع.

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بدوره، تحدث فلاديمير زيلينسكي، الذي حظر المفاوضات رسميا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا عن حل النزاع وفق "صيغة السلام" الأوكرانية، وزعم بأن الجانب الأوكراني مهتم بمشاركة الصين في "قمة السلام".

وأضافت المتحدثة الصينية:  "لقد أوضحت للتو موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية، الذي يتمثل جوهره في مساعدة جهود المصالحة والمفاوضات. وتدعم الصين التفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا".

 كما أشارت إلى أن "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في الترويج لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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