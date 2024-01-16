بـ24.7 مليون دولار.. أستراليا و"لوكهيد مارتن" في صفقة لتصنيع صواريخ GMLRS

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية توقيعها عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة 24.7 مليون دولار أمريكي لإنتاج صواريخ أمريكية موجهة من نوع GMLRS اعتبارا من عام 2025.

وقالت الدفاع الأسترالية في بيان إن قيمة العقد تبلغ 37.4 مليون دولار أسترالي، وسيسمح بتصنيع الدفعات الأولى من تلك الصواريخ على الأراضي الأسترالية.

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واعتبرت أنها "خطوة مهمة نحو بدء إنتاج واسع النطاق للصواريخ محليا"، كما ستسهل نقل البيانات الفنية من الولايات المتحدة، والموافقة الفنية، وستعمل على تطوير المهارات الفنية للموظفين الأستراليين.

وأضافت الدفاع الأسترالية: "ستضمن حكومة أنتوني ألبانيز شروع أستراليا في إنتاج الصواريخ الموجهة اعتبارا من عام 2025 بعد توقيع عقد بقيمة 37.4 مليون دولار بين وزارة الدفاع وشركة لوكهيد مارتن".

وأوضحت أن الحكومة ستشتري صواريخ دقيقة موجهة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى إلى 500 كيلومتر، ويمكن إطلاقها باستخدام منظومات HIMARS، تماما مثل الصواريخ الموجهة من نوع GMLRS

المصدر: نوفوستي