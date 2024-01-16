حميميم: الإرهابيون قصفوا الجيش السوري 4 مرات في إدلب خلال اليوم الأخير

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت أن الإرهابيين قصفوا مواقع حكومية في منطقة وقف التصعيد في إدلب بسوريا 4 مرات خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل مجموعات إرهابية في منطقة وقف التصعيد بإدلب".

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وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

وساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في تحرير معظم أراضي البلاد.

المصدر: RT