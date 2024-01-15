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زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي

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زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي
Globallookpress
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دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو اليوم الاثنين إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

ومزق فيليبو علم الاتحاد الأوروبي وسط تجمع حاشد من المتظاهرين في باريس وقال: "هذا هو علمنا، علم فرنسا، الألوان الثلاثة".

وفقا له، فإن الغرب لا يتوقف عن الحلم بإثارة الحرب العالمية الثالثة، باستخدام القارة الأوراسية كنقطة انطلاق لذلك.

وفي وقت سابق، قال فيليبو إن عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي مدمرة لباريس بسبب الإنفاق غير المعقول على دعم كييف.

يذكر أن بريطانيا كانت قد غادرت الاتحاد الأوروبي في 2019 بما عرف بـ"بريكست".

ومن المحتمل أن تكون فرنسا هي التالية على قائمة الخروج في حال لم تتحقق مطالب المعارضة الاقتصادية في الداخل الفرنسي.

 

المصدر: RT

 

 

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