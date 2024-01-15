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بلاغ كاذب عن اندلاع حريق في البيت الأبيض

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بلاغ كاذب عن اندلاع حريق في البيت الأبيض
Sputnik
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تم تسجيل مكالمة وهمية لخدمة الطوارئ الأمريكية تفيد بأن حريقا اندلع في البيت الأبيض، فهرعت سيارات الإطفاء إلى هناك صباح الاثنين، عندما كان الرئيس جو بايدن وعائلته في كامب ديفيد.

وسيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى للمكالمة بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، والتي أفادت بأن البيت الأبيض اشتعلت فيه النيران، وأن شخصا محاصرا بالداخل، حسبما قال مسؤول مطلع.

فوي غضون دقائق، أفادت وكالات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا وموظفو الخدمة السرية الأمريكية أن البلاغ كان كاذبا، وألغوا الاستجابة.

من المقرر أن يعود بايدن إلى البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بماريلاند، وسيشارك في فعالية خدمية في فيلادلفيا بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.

 

 

المصدر: أسوشيتد برس

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