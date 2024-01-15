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هزة أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك الروسية

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هزة أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك الروسية
Reuters
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أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، بأنه تم اليوم الاثنين، تسجيل زلزال بقوة 4 درجات.

ووفقا لبيانات المديرية: "في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو)، حدثت هزات أرضية كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".
وأضاف البيان: "بلغت قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال 7.8 درجة، وشعر سكان مدينة إيركوتسك بالهزة بمقدار 3 درجات وفي منطقة أولخونسكي، (3-4) درجات، ومنطقة كازاشينسكو لينسكي 4 درجات".
ووفقا لبيان المديرية، لم تسفر الهزات عن أية أضرار مادية تذكر.
وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.

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المصدر: نوفوستي

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