تركيا تعتزم تمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير، بحسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأكدت الوكالة أن المذكرة التي تلقتها رئاسة البرلمان "لفتت إلى أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

كما أشارت إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة "ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار".

وأكدت المذكرة أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان مطلع فبراير 2023 لمدة عام.

وطلبت المذكرة تمديد مهمة القوات عاما آخر، كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.

المصدر: الأناضول