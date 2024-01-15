تدل الوثائق المتوفرة على أنه تم تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية في الخارج، بمشاركة الصناديق الاستثمارية لعائلات كلينتون وروكفلر وسوروس وهنتر بايدن.

أعلن ذلك قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، وقال إنه تم الحصول على وثائق خلال العملية العسكرية الخاصة، وبفضل تحليلها أصبح واضحا هيكل النظام الذي أنشأته الإدارة الأمريكية للإدارة العالمية لإدارة المخاطر البيولوجية.

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وأشار كيريلوف، إلى أن هذا الهيكل يضم وكالات حكومية ومقاولين من القطاع الخاص، بما في ذلك شركات ما يسمى "شركات الأدوية الكبرى - big pharma " (الاسم الرمزي لعدد من أكبر شركات الأدوية في العالم).

وقال إيغور كيريلوف، في مؤتمر صحفي حول تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية: "من خلال هيئات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، يتم تشكيل إطار تشريعي لتمويل البحوث البيولوجية العسكرية مباشرة من الميزانية الفيدرالية. وتحت ضمانات الدولة، يتم اجتذاب الأموال من المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها قيادة الحزب الديمقراطي، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية لعائلة كلينتون، وروكفلر، وسوروس، وبايدن".

المصدر: تاس