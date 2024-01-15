"ديلي ميل": الذكاء الاصطناعي في الحكومة البريطانية يقوم ببعض أدوار الوزراء

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الذكاء الاصطناعي في الحكومة البريطانية حصل على الثقة التي تخوله لقراءة الوثائق التي يجب على الوزراء التعامل معها.

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وبحسب الصحيفة، يستخدم المسؤولون الصندوق الأحمر التجريبي القائم على الذكاء الاصطناعي لاختيار الأولوية القصوى من "جبل الأوراق" الروتينية.

وقد انتقدت البرلمانية سارة أولني هذا النهج قائلة إنه إذا لم يكن الوزراء "لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة الوثائق بأنفسهم، فمن الأفضل أن يسمحوا للروبوتات بإدارة البلاد".

وتؤكد الصحيفة أن الحكومة حاولت أيضا تثبيت برنامج Chatbot على الموقع الإلكتروني للحكومة، لكنه بدأ في القيام ببعض "الأشياء الغريبة"، بما في ذلك الرد باللغة الفرنسية.

المصدر: RT