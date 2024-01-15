لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية في موسكو

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في العاصمة موسكو في 16 يناير، بحسب ما ذكرته متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي" إن وزير الخارجية الروسي سيجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي يوم الثلاثاء 16 يناير.

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وذكرت زاخاروفا، أمس الأحد، أن روسيا تملك الحق في تطوير العلاقات مع شركائها، بما في ذلك كوريا الديمقراطية، بغض النظر عن تصريحات الدول الغربية.

يشار إلى أن لافروف قام بزيارة رسمية إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 أكتوبر الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي، والتقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

من جهتها، اعتبرت بيونغ يانغ زيارة الوزير لافروف أنها "عامل مهم" في عملية تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

نشرت كالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذلك، وقالت: "زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بلادنا، عامل مهم في مواصلة تعزيز الصداقة والتضامن بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة تكثيف العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها وانتقالها إلى مستوى عال جديد، وفقا للتفكير العالي لزعيمي كوريا الشمالية وروسيا".

المصدر: نوفوستي