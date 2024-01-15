أذربيجان.. عصابة تصدر وثائق أوكرانية لتسهيل اللجوء لأوروبا بسعر 30 ألف دولار للواحدة (فيديو)

ألقى جهاز الأمن الأذربيجاني القبض على عصابة إجرامية منظمة تقوم بإصدار جوازات سفر ووثائق رسمية أوكرانية مزورة وبيعها للراغبين باللجوء للبلدان الأوروبية والتنقل بحرية دون تأشيرات.

وقال جهاز الأمن في بيان: "تم الكشف عن أفعال مجموعة إجرامية عابرة للحدود، وأصدرت بصورة غير قانونية وثائق رسمية تعود للدولة الأوكرانية لصالح مواطنين أذربيجانيين ودول أخرى حتى يتمكنوا، تحت غطاء مواطني أوكرانيا، من العيش في بلدان مختلفة، والحصول على اللجوء هناك، والتحرك بحرية دون تأشيرات".

وخلال مجريات التحقيق تبين إصدار وثائق جواز السفر وبطاقات الهوية الشخصية ورخص القيادة الأوكرانية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، وأنهم شرعوا بذلك منذ يناير 2023. ووصل سعر كل وثيقة مزورة إلى 30 ألف دولار.

وقال الأمن الأذربيجاني: "نتيجة للأنشطة التي قام بها جهاز أمن الدولة، تم اعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم للتحقيق في جمهورية أذربيجان، ووجهت إليهم تهم الإصدار غير القانوني وبيع وثائق مزورة وارتكاب أعمال إجرامية أخرى".

المصدر: تاس