مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هادلي: التزامنا حيال تايوان صلب كصخرة

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ستيفن هادلي بأن بلاده تتطلع إلى استمرار العلاقات مع تايوان في ظل الإدارة التايوانية الجديدة، وأكد أن التزام واشنطن تجاه الجزيرة "صلب كصخرة".

جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الذي عقده وفد أمريكي يضم – إلى جانب هادلي، نائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرغ ورئيسة المعهد الأمريكي في تايوان لورا روزنبرغر، مع الرئيسة التايوانية المنتهية ولايتها تساي إينغ-وين في تايبيه اليوم الاثنين.

وقال هادلي، حسبما نقل عنه مكتب تساي: "يشرفنا أن تتاح لنا الفرصة للقاء بكم اليوم للتأكيد من جديد على أن الالتزام الأمريكي تجاه تايوان راسخ ومبدئي ومؤيد من الحزبين وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصدقائها".

وأضاف هادلي أن "ديمقراطية تايوان قدمت مثالا ساطعا للعالم"، معربا عن أمله في استمرار العلاقات التايوانية الأمريكية في ظل القيادة الجديدة في الجزيرة، وأن يحافظ الطرافان بشكل مشترك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفي وقت لاحق اليوم اجتمع الوفد الأمريكي مع الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي، وذلك بعد يومين من فوزه في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 40% من الأصوات.

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وخلال الاجتماع شكر لاي تشينغ-تي الولايات المتحدة على "دعمها القوي للديمقراطية التايوانية" معتبرا أن هذا "يظهر الشراكة الوثيقة والقوية بين تايوان والولايات المتحدة".

تأتي الزيارة في نهاية حملة انتخابية اتسمت بتزايد الضغوط الدبلوماسية والعسكرية من جانب الصين.

ووضع تايوان هو من أكبر القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة.

وكانت بكين انتقدت بشدة تهنئة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاي تشينغ-تي على انتخابه رئيسا.

المصدر: وكالات