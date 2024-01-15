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حكومة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان والأخيرة تبادر بالمثل

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حكومة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان والأخيرة تبادر بالمثل
Globallookpress
وفد جزيرة ناورو إلى الأولمبياد في طوكيو - تموز 2021
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أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين بحسب رسالة للحكومة المحلية نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ هذا الإجراء خلال خطاب نشر نصه عبر "فيسبوك".

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وأكد أديانغ "قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية".

في المقابل أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو.

إلى ذلك، أعربت تايبيه عن تنديدها بـ"مساعدات اقتصادية" صينية للحصول على دعم جزيرة ناورو.

يشار إلى أن تايوان دعت الصين يوم أمس الأحد إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها السبت لاي تشينغ تي الذي تعهد بحماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، من "تهديدات بكين وترهيبها".

وسبق ذلك تحذيرات وزارة الدفاع الصينية يوم الجمعة الماضية من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني.. سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها".

المصدر: أ ف ب

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