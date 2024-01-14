إصابة 8 أشخاص على الأقل في اشتباك المتظاهرين مع الشرطة في برلين

اشتبك مشاركون في مظاهرة سنوية في برلين تقام تخليدا لذكرى قادة الحركة العمالية الألمانية كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ، اللذين قتلا عام 1919، مع الشرطة حيث أصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص.

وفقا للقناة التلفزيونية "RBB"، شارك حوالي 3 آلاف شخص في المظاهرة.

ونتيجة للاشتباك، أصيب بعض المتظاهرين وكذلك ضباط إنفاذ القانون، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، ويقيّم الأطباء حالة أحد الضحايا على أنها خطيرة.

في وقت سابق تم الإبلاغ عن تجمع الآلاف من المزارعين مع جراراتهم، في مدينة نورمبرغ الألمانية.

المصدر: RBB