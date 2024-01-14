مصرع 21 شخصا في انهيار أرضي بمنجم في تنزانيا
Legion-Media
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لقي ما لا يقل عن 21 شخصا من عمال المناجم مصرعهم في انهيار أرضي بمنجم في شمال تنزانيا.
وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، قولها: "تلقيت بحزن شديد تقارير عن مصرع أكثر من 21 شخصا جراء انهيار أرضي في منجم نجاليتا في منطقة سيميو".
كما أشارت الرئيسة الإندونيسية إلى أن خدمات الإنقاذ، بالتعاون مع السلطات المحلية، تقوم بأعمال البحث عن جثث تحت الأنقاض، ولم يتم الإبلاغ عن أي ناجين محتملين.
المصدر: نوفوستي