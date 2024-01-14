فيديو مروع.. انهيار جبلي يحصد أرواح العشرات في كولومبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الطيني الذي وقع في شمال غرب كولومبيا يوم الجمعة إلى 34 شخصا، بعد انهيار جبلي جراء الأمطار غزيرة.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من جبل ينفصل ويصطدم بصف من السيارات المتوقفة على طريق مزدحمة وسط صراخ وعويل.

Rescue workers in northwest #Colombia have been scrambling to free survivors from a #mudslide on a busy highway. At least 34 people are dead and dozens injured. pic.twitter.com/Krwfwfe7IN — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) January 14, 2024

Colombia: 17 feared dead after mudslide covers highway… pic.twitter.com/7iJPt9ZiAb — TW (@XRPtheKING) January 13, 2024

كما أظهرت فيديوهات أخرى بثتها قنوات تلفزيونية، سيارات مدمرة بسبب الطين.

وكانت السلطات قد أعلنت أن الطريق الذي يربط مدينتي ميديين وكيبدو في منطقة تشوكو أغلِق موقتا لتضرره بسبب حوادث انزلاق التربة.

وتعرضت منطقة تشوكو المطلة على المحيط الهادئ التي تضم غابة استوائية شاسعة، لهطول غزير للأمطار مما يصعب عمليات الإنقاذ.

وتشهد غالبية مناطق كولومبيا فترة جفاف، لكن معهد الأرصاد الجوية والدراسات البيئية سبق وأن حذر من احتمال هطول أمطار غزيرة في كثير من المقاطعات المتاخمة للمحيط الهادئ والأمازون.

جدير بالذكر أن انزلاقا للتربة في الجزء نفسه من كولومبيا وقع في شهر ديسمبر 2022، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا.

المصدر: وكالات