"أ ف ب": قادة الكونغرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية

توصل قادة الكونغرس الأمريكي السبت إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن "مصدر مطلع على المفاوضات".

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يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون قصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 مارس للوكالات الفيدرالية و8 مارس لغيرها، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.

ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.

وأعلن الكونغرس الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعماء ديمقراطيون في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".

المصدر: أ ف ب