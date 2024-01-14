بالفيديو.. ناقلات نفط تحترق في نيوهامبشر الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، باندلاع حريق هائل في عدد من ناقلات النفط في نيوهامبشر شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية السبت، حيث يكافح رجال الإطفاء منذ ساعات لإخماده.

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وقالت إدارة الإطفاء في منطقة إكستر في نيوهامبشر السبت، إن "رجال الإطفاء يكافحون حريقا هائلا بعدما اشتعلت النيران في عدة ناقلات نفط".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن "3 ناقلات نفط ومقطوروة في شركة "نورث أتلانتيك فيولز" في منطقة إيبينج "Epping" اشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، من دون الإفادة حتى الآن عن وقوع أي إصابات".

ولفتت إدارة الإطفاء في إكستر، إلى أن شاحنة من مطار مانشستر-بوسطن الإقليمي، في نيو هامبشر، وصلت للمساعدة على إخماد الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث، عددا من الشاحنات المحترقة وقد أتت عليها النيران، فيما أكد رجال الإطفاء أنهم يحتاجون إلى 6 أو 7 ساعات إضافية للسيطرة على الحريق.

المصدر: RT+CBSnews+ ABCnews