مصرع 10 أشخاص وفقدان 6 آخرين في حادث بمنجم فحم وسط الصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين عقب حادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة في منجم فحم بمدينة بينغدينغشان بمقاطعة خنان وسط الصين.

وذكرت السلطات المحلية يوم السبت أن الحادث وقع في الساعة 2:55 عصر يوم الجمعة في منجم فحم تابع لشركة بينغدينغشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم.

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وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز.

وكان إجمالي 425 شخصا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم ويوجد الباقي في آمان.

ولا يزال عمل الإنقاذ جاريا، كما احتجزت سلطات الأمن العام المسؤولين عن المنجم.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن فريق عمل تابع لوزارة إدارة الطوارئ وصل إلى موقع الحادث صباح السبت، حيث دعا إلى بذل الجهود للتحقق من عدد الضحايا والمفقودين، وتنظيم عمل البحث والإنقاذ بفاعلية، والوقاية من الكوارث الثانوية، وتحديد سبب الحادث في أقرب وقت ممكن.

ولم توضح إدارة مدينة بينغدينغشان الصينية في بيان أصدرته سابقا نوع الحادث الذي وقع في المنجم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا في المنجم في ذلك الوقت، أو سبب وقوعه.

المصدر: وسائل إعلام صينية