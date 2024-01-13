حفل زفاف يتحول إلى كارثة بانهيار سقف دير سابق وإصابة 50 شخصا (فيديو)

أفادت صحيفة "لا نازيوني" الإيطالية بأن حوالي 50 شخصا أصيبوا عندما انهار سقف في حفل زفاف بدير سابق في إقليم توسكانا بإيطاليا.

ووقع الحادث على أراضي دير سابق في منطقة بيستويا، حيث تقام تقليديا مراسم الزفاف.

وقالت الصحيفة إن 7 سيارات إسعاف وصلت إلى مكان الحادث. وأصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح خطيرة، أربعة منهم في حالة خطيرة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيستويا، واستعدت المستشفيات في المدن المجاورة لاستقبال المرضى.

وتقدر وكالتا الأنباء "آجي" و"أدنكرونوس" عدد الضحايا بنحو 14 شخصا، كما تحدثتا أيضا عن 4 مصابين في حالة خطيرة.

المصدر: نوفوستي