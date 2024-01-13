إسرائيل تزعم وجود "مخطط لحماس" لاستهداف سفارتها في السويد

قالت إسرائيل يوم السبت إن حماس خططت لمهاجمة السفارة الإسرائيلية لدى السويد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توسيع عمليات الحركة في أوروبا.

وأعلنت السلطات السويدية إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في شهر ديسمبر 2023.

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وفي بيان متابعة للاعتقالات التي أعلنتها السلطات الدنماركية والألمانية والسويدية، ذكر جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اسم شخص يزعم أنه عضو في شبكة حركة حماس في السويد دون تحديد ما إذا كان محتجزا أيضا.

وذكر "الموساد" في البيان أن تحقيقا متعدد الجنسيات تلقى معلومات تفيد بأن شبكة حماس تلقت أوامر من موقع قيادة تابع للحركة في لبنان وأنها "تعتزم مهاجمة السفارة الإسرائيلية في السويد وشراء طائرات شراعية وتنشيط أعضاء جماعات إجرامية في أوروبا".

وأحجمت وزارة الخارجية في ستوكهولم عن التعليق على الإجراءات الأمنية الخاصة بالسفارة، لكنها ذكرت أن السويد "تأخذ على محمل الجد التزاماتها بحماية البعثات الأجنبية بموجب اتفاقية فيينا".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب حماس التي قالت في وقت سابق إنها تركز هجماتها على إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن جهاز الأمن السويدي قد أعلن في الـ7 من يناير أن مستوى التهديد الإرهابي سيظل مرتفعا عند الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات.

وذكر جهاز الأمن في بيان حينها أن سبب الإبقاء على المستوى الأمني ​​مرتفع الخطورة هو "التطورات" التي تمر بها البلاد والعالم والتي "يشارك فيها متطرفون يهوون العنف وتشهد أنشطة لقوى خارجية تهدد الأمن".

المصدر: "رويترز"