لتخفيف التوتر.. سياسي باكستاني بارز يلتقي بالزعيم الأعلى لطالبان في أفغانستان

التقى السياسي الباكستاني فضل الرحمن بالزعيم الأعلى لطالبان في أفغانستان، هبة الله أخونزاده المنعزل، والذي نادرا ما يظهر للعلن وقليلا ما يغادر ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه المعلن بين أخونزاده ووفد باكستاني برئاسة فضل الرحمن.

وفضل الرحمن هو أول سياسي باكستاني بارز يزور أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021. ومن المعروف أن حزبه (جمعية علماء الإسلام) يدعم الحركة.

وذهب فضل الرحمن إلى أفغانستان في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين.

وبدأت باكستان في نوفمبر الماضي بطرد الأجانب الذين يعيشون في البلاد بدون وثائق، وأغلبهم من الأفغان، مما أثار غضب طالبان. وتبادل الجانبان أيضا اللوم بشأن تزايد الهجمات المسلحة في باكستان.

المصدر:AP