"يونهاب": بيونغ يانغ توقف محطة إذاعية كانت تبث رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الجنوبية

قالت وكالة "يونهاب" يوم السبت إن كوريا الشمالية أوقفت بث محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الجنوبية في أحدث مؤشر على أن بيونغ يانغ تغير طريقة تعاملها مع سيئول.

وأفادت "يونهاب" بأنه اعتبارا من الثالث عشر من يناير 2024 لم يتم استقبال البث من محطة إذاعة "بيونغ يانغ" التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية.

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وأكدت أيضا أنه من المستحيل الوصول إلى الموقع الإلكتروني للإذاعة.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية "أنه ومنذ الستينيات كانت كوريا الشمالية تبث محتوى يستهدف سكان كوريا الجنوبية من خلال إذاعة بيونغ يانغ"

وأشارت إلى أن بث الإذاعة توقف بعد قمة 15 يونيو 2000 بين الكوريتين، لكنه استؤنف في عام 2016.

وكانت إذاعة بيونغ يانغ المعروفة بـ"محطة الأرقام"، قد بثت من قبل أرقاما مشفرة غامضة يزعم أنها رسائل لعملاء كوريا الشمالية العاملين في جارتها الجنوبية.

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وكانت الوكالة الكورية الجنوبية قد أوضحت أنه تعذر الوصول إلى المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام الرئيسية لكوريا الشمالية التي تستهدف كوريا الجنوبية لسبب غير معروف.

وذكرت الوكالة أنه من المستحيل الوصول إلى موقع الدعاية الرئيسي لكوريا الشمالية "Uriminzokkiri" ووسائل الإعلام المماثلة الأخرى، مثل "DPRK Today" و"Ryomyong"، وتقع خوادم هذه المواقع بشكل أساسي في الصين.

ولم يتم تأكيد السبب الدقيق لفشل الوصول على الفور، ولكن الفشل الأخير قد يكون مرتبطا بخطوة كوريا الشمالية لإصلاح المواقع الإلكترونية لمنافذها الدعائية بما يتماشى مع أمر الزعيم كيم جونغ أون لإصلاح الوكالات المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين.

المصدر: وكالات