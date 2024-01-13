زاخاروفا: روسيا لن تتخلى عن المواطنين المرحلين من لاتفيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تتخلى عن المواطنين المرحلين من لاتفيا.

قالت زاخاروفا تعليقا على ترحيل المتقاعد الروسي بوريس كاتكوف من لاتفيا: "روسيا لن تتخلى عن الأشخاص المرحلين من لاتفيا. وسيتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم".

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وأضافت: "الحكم الذي أصدرته السلطات ينتهك بشكل صارخ مبدأ "عدم فصل" الأسر".

وأكدت أن الإجراء الذي اتخذته السلطات اللاتفية ينتهك أحكام الاتفاقية الحكومية الروسية اللاتفية حول الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين الروس وأفراد أسرهم منذ عام 1994.

وأشارت إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية ستتجاهل على الأرجح حالة أخرى من السياسات التمييزية ضد الروس.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية طرد المتقاعد من لاتفيا بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

وقارنت زاخاروفا في وقت سابق خطط لاتفيا لترحيل أكثر من ألف روسي بسبب قانون إجادة اللغة بالتمييز الفاشي.

المصدر: RT