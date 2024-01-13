بعد تلقيه تحذيرات.. فندق في فلوريدا يلغي مؤتمرا إسلاميا لدواع أمنية

ألغى فندق ماريوت في جنوب فلوريدا مؤتمرا لمجموعة إسلامية في اللحظة الأخيرة بعد أن تلقى اتصالات من معارضين بزعم أن التجمع يروج لحركة حماس والإرهاب ومعاداة السامية.

وقال اتحاد مسلمي جنوب فلوريدا، وهو تحالف يضم مجموعة إسلامية وحوالي 30 مسجدا، يوم الجمعة، إن فندق ومركز مؤتمرات ماريوت كورال سبرينغز أبلغ الاتحاد أنه قرر إلغاء المؤتمر بسبب مخاوف أمنية، بعد تلقي الفندق عشرات المكالمات التي تطالب بحظر مؤتمر المجموعة الإسلامية.

وكان من المتوقع أن يشارك في المؤتمر السنوي الثاني الذي كان سيعقد نهاية هذا الأسبوع أكثر من ألف شخص.

وفي سياق متصل ألغت فنادق في أريزونا وفيرجينيا أيضا مؤتمرات إسلامية بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس في إسرائيل، وأدى إلى الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة وأشعل فتيل الحرب الجارية.

ومنعت فلوريدا أيضا مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين من الالتحاق بالجامعات العامة.

وقال رئيس الاتحاد سمير كاكلي إن قرار ماريوت "مفاجئ وكان بمثابة صدمة للوسط الإسلامي بأكمله في جنوب فلوريدا.

وأضاف أن العديد من المجموعات والعائلات الإسلامية عقدت مؤتمرات كبيرة وحفلات زفاف ومناسبات أخرى في فندق ماريوت كورال سبرينغز دون وقوع أي حوادث.

وقال كاكلي إن المجموعة حتى قبل أن تثير ماريوت المخاوف الأمنية، قامت بتعيين أفراد أمن وحراس خاصين في كورال سبرينغز للحماية. كما قال إنه أخبر ماريوت أن الاتحاد سيوظف المزيد، لكن الفندق أصر على الرفض.

المصدر: أ.ب