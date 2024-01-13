قال فلوريان فيليبو زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن واشنطن سترفض تقديم أي مساعدة أخرى لكييف بسبب مشاكل في جرد الأسلحة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مفتش وزارة الدفاع الأمريكية روبرت ستورتش في تقرير له، إن البنتاغون لم يتابع بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.

وشدد على أنه لا يزال مجهولا حتى الأن، مصير أسلحة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار من إجمالي تسليم بقيمة 1.699 مليار دولار.

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وأضاف السياسي الفرنسي: "هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن الفساد يعم بشكل مريع في هذه الدولة".

قبل ذلك انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المساعدات الغربية لأوكرانيا، وقال إن الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا لا تستخدم للإبداع بل توجه إلى الحرب، ومستوى الفساد في كييف آخذ في الارتفاع.

ويوم أمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، متحدثا عن اختفاء الأسلحة الموردة إلى كييف، إن "السرقة تجري في دماء الفاسدين من أتباع بانديرا على المستوى الجيني".

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، يسود القلق في البيت الأبيض بخصوص مشكلة الفساد في أوكرانيا بشكل أكبر مما يتم الاعتراف به بشكل علني.

بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أن فضائح الفساد في أوكرانيا تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي