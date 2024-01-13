بعد اتهامات أمريكية.. شركة إماراتية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تنفي أي علاقة لها بالصين

نفت مجموعة G42 الإماراتية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي "بشكل قاطع" أي صلة لها بالحكومة الصينية و"مجمعها الصناعي العسكري" بعدما اتهمها مسؤول أمريكي بالعمل خصوصا مع الجيش الصيني.

وقالت الشركة في بيان لها أمس الجمعة: "بصفتها شركة دولية، أنشأت جي 42 شبكة عالمية من الشراكات بمرور الوقت، بما في ذلك مع شركات صينية. وهذه التعاقدات هي ممارسة معتادة بين شركات التكنولوجيا الدولية".

وأضاف البيان أنه "في مجال التقنيات المتقدمة، اتبعنا استراتيجية تجارية منذ عام 2022 للتوافق بشكل كامل مع شركائنا الأمريكيين وعدم التعامل مع الشركات الصينية، وصرح بذلك الرئيس التنفيذي لمجموعتنا، بينغ شياو، في حوار حصري مع صحيفة فايننشال تايمز في ديسمبر 2023".

وأكد البيان أن "جي 42 تعمل في ظل التزام صارم وأخلاقي بكل القوانين واللوائح المعمول بها، وأي تلميح يشير إلى خلاف ذلك لا أساس له من الصحة وغير مسؤول".

Our statement on the recent @nytimes article and the letter from the United States Congress House Select Committee on the CCP. https://t.co/sSzHhzBNQXpic.twitter.com/RfrLjqD4B9 — G42 (@G42ai) January 12, 2024

وكان رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأمريكي مايك غالاغر طلب الثلاثاء من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ضد جي 42 بشبهة أن لها صلات بالحزب الشيوعي والجيش الصينيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزيرة التجارة جينا ريموندو، قال غالاغر إنه يريد "فتح تحقيق في المخاطر المرتبطة بعمليات تصدير" المعدات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي لمجموعة G42 التي "تعمل إلى حد كبير مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والشركات العامة" في الصين.

ويتهم المسؤول الأمريكي مجموعة جي 42 بـ"الحفاظ على علاقات نشطة مع كيانات مدرجة في اللوائح الأمريكية السوداء"، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة "هواوي".

واعتبر أنه "من دون قيود جديدة تستهدف جي 42، ستوفر قدرات الذكاء الاصطناعي الكبيرة للشركة، قدرات تحليل ضرورية خصوصا" للشركات الصينية وفي الوقت نفسه السماح بـ"الالتفاف على قيود التصدير" التي تستهدف "هواوي" خصوصا.

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وطورت الإمارات علاقات مهمة مع الصين، خصوصا في مجال التكنولوجيا، بينما فرضت واشنطن قيودا على تصدير مكونات رقمية إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبسبب استخدامها المحتمل في أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة تتعارض مع الحقوق الأساسية.

وانضمت اليابان ثم هولندا إلى الولايات المتحدة في الحد من تصدير المعدات المتطورة إلى الصين والتي تمكن من تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

وأعلنت كوريا الجنوبية، وهي منتج رئيسي آخر لأشباه الموصلات، في ديسمبر أنها تدرس تكثيف تعاونها مع هذه الدول الثلاث من أجل تعزيز موقفها في مواجهة الصين.

المصدر: أ ف ب