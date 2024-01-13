مصرع 8 أشخاص بحادث منجم للفحم في الصين

قالت إدارة مدينة بينغدينغشان الصينية اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم واعتبر 8 آخرون بمثابة مفقودين، نتيجة حادث وقع بمنجم للفحم الحجري في إقليم هينان الصيني.

وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لإدارة المدينة على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat: "مع حلول الساعة 1.00 يوم 13 يناير (12 يناير، الساعة 20.00 بتوقيت موسكو)، تم تأكيد وفاة ثمانية أشخاص نتيجة حادث وقع في منجم شركة Pingdingshan Tianan Coal Mining، كما لا يزال 8 أشخاص آخرين في عداد المفقودين".

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وجرت الإشارة أن جميع عمال المنجم الآخرين تمكنوا من الخروج بسلام من هناك، وما زالت عملية البحث مستمرة.

ولم يوضح البيان نوع الحادث الذي وقع في المنجم، أو عدد الأشخاص الذين كانوا في المنجم في ذلك الوقت، أو سبب وقوعه.

المصدر: نوفوستي