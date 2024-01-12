السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا: واشنطن تسعى لتوقيع "اتفاق ضمانات أمنية" مع كييف

صرحت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، أن بلادها تسعى لتوقيع اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن المشاورات الثنائية مع كييف حول هذه القضية بدأت.

ونقلت صحيفة "يفرابيسكايا برافدا" الأوكرانية يوم الجمعة، عن برينك قولها: "لقد بدأنا بالفعل مشاورات ثنائية مع الحكومة (الأوكرانية) ومع مكتب (زيلينسكي)، ومع الوكالات الحكومية، ونناقش معهم ما يمكن أن تكون عليه الالتزامات الأمنية من جانبنا".

وأضافت: "لقد جرت الآن جولتان وستستمر المفاوضات، وإدارة بايدن ملتزمة بهذا الاتفاق".

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ولم تحدد برينك، الخطوط العريضة أو شروط الاتفاق المستقبلي، لأن المفاوضات مستمرة، إلا أنها أكدت أن الولايات المتحدة تؤيد انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأن "الاتفاقية الأمنية" تهدف إلى إنشاء "جسر أمني" حتى تصبح هذه العضوية حقيقة.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق من يوم الجمعة، أن بلاده ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، مشيرا إلى توقيع اتفاق أمني بين البلدين لتوريد معدات عسكرية من بينها صواريخ بعيدة المدى.

ونقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن سوناك تصريحه:"ستشمل (الحزمة) مئات الآلاف من القذائف والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ بعيدة المدى، و(برامج) تدريب الجيش الأوكراني".

ووفقا لصحيفة "يفرابيسكايا برافدا" الأوكرانية فإن حزمة المساعدات ستشمل، من بين أمور أخرى معدات دفاع جوي إضافية".

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة إلى كييف في زيارة رسمية.

المصدر: نوفوستي+RT