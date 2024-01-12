سقوط حافلة على خطوط السكك الحديدية في فرنسا ووقوع إصابات

ذكرت قناة "TF1" التلفزيونية الفرنسية اليوم الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ أن حافلة سقطت من ارتفاع حوالي 10 أمتار على خط للسكة الحديدية في مقاطعة ألب ماريتيم الفرنسية.

وجاء في تقرير القناة: "سقطت حافلة تقل عدة ركاب من ارتفاع حوالي عشرة أمتار على خط السكة الحديدية... وتم نقل ثلاثة متضررين، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 14 عاما مصابان بجروح خطيرة... إلى المستشفى".

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وذكرت القناة أن المتضرر الثالث هو السائق نفسه، ولم يتم الإبلاغ عن حالته.

وبحسب القناة، فإنه بعد السقوط اندلع حريق في الحافلة، لكن تم إخماده بسرعة وإغلاق السكة الحديدية.

يشار إلى أنه وبحسب المعطيات الأولية فإن سبب الحادث هو فقدان السائق السيطرة على السيارة، وأنه تم فتح تحقيق ويجري تحديد ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي