موقع أوروبي: بروكسل توافق على تقديم تنازلات للمجر في مسألة تمويل كييف

أشار موقع "يوراكتيف" إلى أن دبلوماسيين أوروبيين توصلوا لحل وسط للتغلب على الفيتو الذي تضعه المجر على المساعدة المالية لأوكرانيا حتى عام 2027.

وذكر مسؤول أوروبي مشارك في المفاوضات مع بودابست لموقع "يوراكتيف": "نحن حريصون على استمرار الحوار مع المجر، وهذا جانب إيجابي".

ووفقا ليوراكتيف، لا يستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي موافقة بروكسل على فكرة مراجعة برنامج المساعدة (2024-2027) المخصصة لأوكرانيا في عام 2025، لتقييم كيفية توظيف أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. ومدى التزام كييف بشروط تقديم حصولها على المساعدة المالية.

ويتيح إجراء المراجعة والتدقيق لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في العام المقبل، سحب موافقته على تمويل كييف، إذا لزم الأمر.

ويشير هذا إلى أن بودابست قد توافق على تقديم دفعة من الدعم المالي في هذا العام، وفي حال إساءة توظيف الأموال من جانب كييف، سوف تعارض المجر تقديم دفعات لاحقة.

وكان أوربان قد استخدم حق النقض ضد قرار تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

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بالإضافة لذلك، أفادت يوراكتيف نقلا عن مصادر أوروبية، بأنه من الممكن اقتراح آلية “مكابح الطوارئ”، التي يمكن تفعيلها من جانب أي دولة عضو في الاتحاد في حالة وجود اعتراضات على طريقة إدارة كييف للموارد المالية.

وكانت المجر قد اقترحت للتراجع عن معارضتها للتمويل، أن يتم تقسيم الحزمة البالغة 50 مليار يورو إلى أربع حزم بقيمة 12.5 مليار يورو، مع ضرورة اتخاذ قرار بشأنها سنويا.

المصدر: انترفاكس