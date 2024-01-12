استطلاع يؤكد تقدم أحزاب المعارضة على حزب شولتس في الانتخابات الألمانية القادمة

أشار استطلاع رأي أجرته شركة الأبحاث الألمانية "والين" إلى تقدم أحزاب المعارضة على حزب شولتس في الانتخابات الألمانية القادمة.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المحتمل أن يحصل حزب "ساري فاغنكنخت" الذي يعارض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، على المزيد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر من الحزب الديمقراطي الألماني الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "أكد 4% من المستطلعة آراؤهم أنهم يريدون التصويت لصالح "ساري فاغنكنخت" في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، وأشار 17% إلى أنهم سيصوتون على الأرجح للحزب".

ويفترض 27% منهم أنه من المرجح أن يعطوا أصواتهم لطرف آخر، بينما أكد 47% أنهم بالتأكيد لن يصوتوا لحزب شولتس.

في الوقت نفسه، أظهرت الدراسة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان سيحصل على 13%، وهي أسوأ نتيجة في استطلاعات الرأي خلال فترة حكم الحزب.

وفقا لنتائج الاستطلاع، وصلت شعبية الائتلاف الحاكم إلى أدنى نقطة لها حتى الآن، ويعتقد 69% من المستطلعين أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع مهامها.

المصدر: RT