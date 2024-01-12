الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع للعملية الخاصة: توجيه 23 ضربة جماعية وتحييد 4,7 ألف جندي أوكراني

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها وجهت خلال آخر أسبوع 23 ضربة جماعية لمرافق المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع لجيش العدو الذي تجاوزت خسائره 4.7 ألف جندي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير 2024، نفذت القوات المسلحة الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، بما فيها أنظمة "كينجال" الصواريخ الجوية فرط الصوتية، وكذلك طائرات بدون طيار، لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والتي تقوم بإنتاج وتحديث وتصليح الطائرات والمسيرات والمدرعات وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية.

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وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف نقاط انتشار وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، مؤكدا أن الضربات حققت أهدافها وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن العدو خسر نحو4720 جنديا بين قتيل وجريح على مختلف محاور القتال خلال الأسبوع الماضي.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد 27 هجوما وهجوما مضادا على محور كوبيانسك، حيث تجاوزت خسائر العدو 585 عسكريا

خسرت القوات الأوكرانية نحو 995 عسكريا على محور كراسني ليمان

صد 6 هجمات معادية على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو هناك أكثر من 1785 عسكريا

صد 7 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث خسر العدو نخو 850 عسكريا

على محور زابوروجيه تقدمت القوات الروسية إلى خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر العدو هناك نحو 230 عسكريا

إحباط محاولات مجموعات تخريب أوكرانية على محور خيرسون للعبور إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والجزر، وخسر العدو نحو 275 جنديا هناك

استسلام 48 جنديا أوكرانيا، 35 منهم على محور كوبيانسك

إسقاط طائرتي "سو-"27 و"سو-25"، إضافة إلى مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية

تدمير 35 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، و6 من صواريخ Neptune المضادة للسفن، وصاروخين جويين موجهين من طراز MALD(صواريخ خداعية صغيرة الحجم)، و161 طائرة بدون طيار

تدمير محطتي رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18"، و10 مستودعات للذخيرة، ومحطة للحرب الإلكترونية

في المجموع تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 567 طائرة، 265 مروحية و10620 طائرة بدون طيار، و447 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و14578 دبابة ومدرعة أخرى، 1202 من راجمات الصواريخ، و7694 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و17345 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية