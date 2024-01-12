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إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود

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إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه في حوالي الساعة 14.50 عصر اليوم "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي بيلغورود.

وكانت الدفاع الروسية أفادت صباح أمس الخميس باعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روستوف على نهر الدون وتولا وكالوغا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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