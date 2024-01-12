تعذر الوصول إلى مواقع الوسائل الإعلامية الكورية الشمالية لليوم الثاني على التوالي

تعذر الوصول إلى المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام الرئيسية لكوريا الشمالية التي تستهدف كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي صباح اليوم الجمعة لسبب غير معروف، حسب "يونهاب".

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أنه اعتبارا من الساعة 10:20 صباحا، كانت هناك حالات فشل في الدخول إلى موقع الدعاية الرئيسي لكوريا الشمالية Uriminzokkiri ووسائل الإعلام المماثلة الأخرى، مثل DPRK Today وRyomyong. وتقع خوادم هذه المواقع بشكل أساسي في الصين.

ولم يتم تأكيد السبب الدقيق لفشل الوصول على الفور. وقد عانى الوصول إلى تلك المواقع من انتكاسات في بعض الأحيان في الماضي.

لكن الفشل الأخير قد يكون مرتبطا بخطوة كوريا الشمالية لإصلاح المواقع الإلكترونية لمنافذها الدعائية بما يتماشى مع أمر الزعيم كيم جونغ أون لإصلاح الوكالات المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين.

وفي اجتماع للحزب في نهاية العام، حدد كيم العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما"، وقال إنه لن يعتبر كوريا الجنوبية نظيرا للمصالحة والوحدة.

وقامت كوريا الشمالية مؤخرا بإزالة الأقسام التي توفر معلومات حول التوحيد والشؤون بين الكوريتين من المواقع الإلكترونية لمنافذها الدعائية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي مشكلة في الوصول إلى المواقع التي تستخدم أسماء النطاقات الرسمية لكوريا الشمالية التي تنتهي بـ ".kp"، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونغ سينمون، الرئيسية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية.

المصدر: "يونهاب"