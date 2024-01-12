قال يوري كاسيانوف، وهو ضابط أوكراني مختص في مجال تصميم وإنتاج الطائرات بدون طيار، إن الجهل التقني للمسؤولين الأوكرانيين يؤثر سلبا على شراء المسيرات الجوية للجيش الأوكراني.

وأضاف الضابط، في مقابلة مع قناة Radio NV على يوتيوب: "تكمن المشكلة في الإدارة. المشكلة هي أن مجال المسيرات في أوكرانيا، تتم إدارته من قبل أشخاص لا يفقهون بتاتا في هذه التقنيات".

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واتهم كاسيانوف، المسؤولين عن الطائرات بدون طيار في القوات الأوكرانية، بعدم المشاركة مطلقا في تطوير وإنتاج المسيرات الجوية.

ووفقا له، يؤدي الافتقار إلى المعرفة التقنية بين المسؤولين في المجال المذكور، إلى أن الدولة تطلب طائرات بدون طيار بشكل جماعي من الموزعين الذين يقومون فقط بتجميع النماذج التجارية الواردة من الخارج.

ويرى الضابط أنه يوجد في أوكرانيا، ما يكفي من المنتجين الحقيقيين القادرين على إنتاج المسيرات الجوية، ولكن في النهاية يعود الأمر كله إلى انتشار المحسوبية في قمة السلطة.

وأشار الخبير إلى أنه لوحظ وضع مماثل في مجال الحرب الإلكترونية.

وقال: "دعونا نقول ذلك مباشرة: الجهل يسود لدينا في كل مكان. تقوم بإدارتنا شلة من المعتوهين".

وفي وقت سابق، صرح أحد المتخصصين في مجال مكافحة الطائرات بدون طيار بالجيش الروسي، بأن القوات الأوكرانية بدأت في استخدام طائرات بدون طيار محلية الصنع بشكل متزايد في اتجاه زابوروجيه.

وأشار الضابط الروسي إلى أن الأوكرانيين، يستخدمون المسيرات الجوية الأجنبية بشكل نادر في الفترة الأخيرة.

يوم أمس، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى في خاباروفسك، إن الجيش الروسي يستخدم بشكل فعال مسيرات جوية وطنية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي