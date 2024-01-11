زلزال بقوة 6,4 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان

ضرب زلزال قوي شمال شرقي أفغانستان اليوم الخميس، وشعر به السكان في العاصمة كابل وصولا إلى إسلام آباد.

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وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجة في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية.

ولم ترد أي تقارير حتى اللحظة عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب الزلزال قرابة الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، (09,30 توقيت غرينيتش) وشعر به سكان كابل الواقعة على بعد حوالى 300 كيلومتر عن جورم.

وتشهد أفغانستان زلازل بشكل متكرر خصوصا في منطقة هندو كوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

المصدر: أ ف ب